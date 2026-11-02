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​Волонтери «Української команди» передали корпусу «Азов» Нацгвардії потужні генератори Пресреліз

Військові працюють на Добропільському напрямку.  

​Волонтери «Української команди» передали корпусу «Азов» Нацгвардії потужні генератори

Волонтери «Української команди» передали потужні генератори бійцям 41 полку безпілотних систем «Pilum» 1 корпусу НГУ «Азов» на Добропільський напрямок. Про це повідомляється на Fcebook-сторінці волонтерського штабу. 

«Енергонезалежність на фронті – це гарний зв’язок, безперебійна робота техніки та можливість виконувати завдання за будь-яких умов. «Українська команда» передала два потужні генератора бійцям 41 полку безпілотних систем «Pilum» 1 корпусу Нацгвардії України «Азов», - повідомляє «Українська команда». 

Як зазначається, ці хлопці з першого дня повномасштабного вторгнення боронили Донеччину та Луганщину. А сьогодні б’ють ворога на Добропільському напрямку.  

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Бійці подякували за підтримку всім українцям. 

«Висловлюємо подяку від 41 полку безпілотних систем «Pilum» корпусу НГУ «Азов» всім українцям та «Українській команді». За те, що разом з нами наближаєте Перемогу», - сказав представник «Азову».  

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала на передову вже понад 600 генераторів та зарядних станцій, сотню автівок, 4000 дронів та інше необхідне обладнання. Загалом – майже 2000 тон допомоги на понад пів мільярда гривень.

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