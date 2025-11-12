Російського командира засуджено до 12 років ув’язнення за зґвалтування, повідомляє Офіс генпрокурора.
На початку повномасштабного вторгнення російські підрозділи зайшли до Київщини. Командир бойової машини 9-ї мотострілецької роти діяв у складі частини, що окупувала селище Макарів.
7 березня 2022 року загарбники прочісували територію, вдиралися до будинків, грабували, погрожували й убивали мирних мешканців. Командир разом із підлеглим увірвалися до помешкання жінки, тримаючи її під прицілом автомата. Погрожуючи розстрілом, змусив її перейти до сусіднього будинку, де, застосувавши фізичну силу, зґвалтував.