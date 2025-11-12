Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Російського командира засуджено до 12 років ув’язнення за зґвалтування

Під час окупації Макарова на Київщині російський військовий увірвався до будинку місцевої жінки, погрожував їй розстрілом і зґвалтував.

Фото: прокуратура

Російського командира засуджено до 12 років ув’язнення за зґвалтування, повідомляє Офіс генпрокурора. 

На початку повномасштабного вторгнення російські підрозділи зайшли до Київщини. Командир бойової машини 9-ї мотострілецької роти діяв у складі частини, що окупувала селище Макарів.

7 березня 2022 року загарбники прочісували територію, вдиралися до будинків, грабували, погрожували й убивали мирних мешканців. Командир разом із підлеглим увірвалися до помешкання жінки, тримаючи її під прицілом автомата. Погрожуючи розстрілом, змусив її перейти до сусіднього будинку, де, застосувавши фізичну силу, зґвалтував.
