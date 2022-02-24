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Кулеба для незгодних відключити Росію від SWIFT: кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках

За попередніми даними експерта StateWatch, Німеччина, Італія, Угорщина і Кіпр виступили проти.

Кулеба для незгодних відключити Росію від SWIFT: кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на повідомлення про те, що деякі держави виступили проти відключення Росії від міжнародної системи SWIFT.

У Twitter він написав: "Я не буду дипломатичним у цій темі. Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, мають розуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках. Відключіть Росію від SWIFT!".

За інформацією експерта StateWatch Олександра Леменова, Німеччина, Італія, Угорщина і Кіпр виступили проти.

SWIFT – міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. 

Financial Times також пише, що Німеччина проти. Премʼєр-міністр Борис Джонсон виступає за, пише "Інтерфакс-Україна"

Про вимогу відключити РФ від SWIFT повідомив і президент Володимир Зеленський. Він обговорив це з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Вимагаємо відключення Росії від SWIFT, запровадження безпольотної зони над Україною та інших дієвих кроків для зупинки агресора", – зазначив він.

Заступник радника американського президента з нацбезпеки Даліп Сінгх 18 лютого говорив, що відключення РФ від цієї системи навряд увійде до санкцій, але тоді мова йшли лише про перший пакет санкцій. Перший пакет був впроваджений після того, як Путін "визнав незалежність" ОРДЛО. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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