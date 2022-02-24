Кулеба для незгодних відключити Росію від SWIFT: кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках

За попередніми даними експерта StateWatch, Німеччина, Італія, Угорщина і Кіпр виступили проти.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на повідомлення про те, що деякі держави виступили проти відключення Росії від міжнародної системи SWIFT.

У Twitter він написав: "Я не буду дипломатичним у цій темі. Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, мають розуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках. Відключіть Росію від SWIFT!".

I will not be diplomatic on this. Everyone who now doubts whether Russia should be banned from SWIFT has to understand that the blood of innocent Ukrainian men, women and children will be on their hands too. BAN RUSSIA FROM SWIFT. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

За інформацією експерта StateWatch Олександра Леменова, Німеччина, Італія, Угорщина і Кіпр виступили проти.

SWIFT – міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів.

Financial Times також пише, що Німеччина проти. Премʼєр-міністр Борис Джонсон виступає за, пише "Інтерфакс-Україна".

Про вимогу відключити РФ від SWIFT повідомив і президент Володимир Зеленський. Він обговорив це з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Вимагаємо відключення Росії від SWIFT, запровадження безпольотної зони над Україною та інших дієвих кроків для зупинки агресора", – зазначив він.

A package of additional tough sanctions against Russia from the EU is approaching. Discussed all the details with @EmmanuelMacron. We demand the disconnection of Russia from SWIFT, the introduction of a no-fly zone over Ukraine and other effective steps to stop the aggressor. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

Заступник радника американського президента з нацбезпеки Даліп Сінгх 18 лютого говорив, що відключення РФ від цієї системи навряд увійде до санкцій, але тоді мова йшли лише про перший пакет санкцій. Перший пакет був впроваджений після того, як Путін "визнав незалежність" ОРДЛО.