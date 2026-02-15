Чехією прокотилася хвиля протестів на підтримку президента

У неділю, 15 лютого, у понад 400 містах і селищах Чехії відбулися масові акції на підтримку президента Петра Павела, пишуть Ceske Noviny.
Чехи виступили проти дій урядової коаліції та її тиску на главу держави.
Найбільші мітинги пройшли у Брно (близько 10 тисяч учасників), Остраві, Оломоуці та Пльзені.
Організатор протестів — рух «Мільйон хвилин для демократії» — заявив, що мова йде про захист демократичного курсу країни.
«Настав час чітко дати зрозуміти, що ми не Угорщина і не Словаччина. Ми не допустимо, щоб група олігархів, екстремістів та грубіянів украла майбутнє нашої країни», — заявив голова руху Мікулаш Мінарж.
Під час акцій не обійшлося без сутичок: в одному з міст на акцію вийшли прихильники уряду, які намагалися перекричати мітингувальників свистом. Поліція зафіксувала кілька дрібних порушень громадського порядку.
Мінарж також оголосив про проведення великого загальнонаціонального мітингу у Празі, який запланований на 21 березня. Наразі петиція «Стоїмо за президента» зібрала вже понад 770 тисяч підписів із необхідного мільйона.
Конфлікт між президентом і урядом у Чехії
- У Чехії триває конфлікт між Петром Павелом і главою МЗС. Петр Павел заявив, що Петр Мацінка його шантажує, і закликав компетентні органи дати оцінку діям урядовця.
- Все почалося з того, що між партією "Автомобілісти" і президентом відбулася суперечка щодо висунення депутата і почесного президента "Автомобілістів" Філіпа Турека на посаду міністра. Павел відмовляється затвердити кандидата, натомість партія наполягає на його кандидатурі.
- Спочатку Турека висували на посаду міністра закордонних справ, але його кандидатуру зняли після критики за расистські, гомофобні та шовіністичні публікації політика в соцмережах. Турек вибачився за свої висловлювання, але заперечує авторство деяких постів, стверджуючи, що їх писали сторонні люди.
- Наразі "Автомобілісти" наполягають на кандидатурі Турека на посаду міністра охорони довкілля. Поки що цю посаду обіймає голова партії - міністр закордонних справ Петр Мацінка.