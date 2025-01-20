З’явились перші кадри нового фільма Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки»

На офіційному YouTube-каналі кінофестивалю Sundance з’явився відеопрезентація нового повнометражного документального фільму Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки». Її опублікували у розділі “Meet the Artist 2025”.

Світова прем’єра фільму «2000 метрів до Андріївки» відбудеться 23 січня 2025 в рамках конкурсу World Cinema Documentary Competition фестиваля Sundance – головного фестиваля незалежного кіно у США. Він пройде з 23 січня по 2 лютого 2025 р. в Парк-Сіті (Юта). Минулоріч з перемоги на ньому почалася успішна фестивальна історія дебютного фільму Чернова «20 днів в Маріуполі», який отримав “Оскар”.

У відеопрезентації Чернов стисло розповідає про фільм: “Це історія українських солдатів, які борються за кожен дюйм своєї землі. Це історія маленького лісу та села Андріївка, що знаходяться всього за дві години від мого рідного міста. Це історія сучасної війни — про те, як вона ведеться, як її переживають і як вона змінює нас.” Основну частину ролика становлять кадри з фільму, доповнені двома цитатами героїв.

Про фільм «2000 метрів до Андріївки»:

це друга повнометражна стрічка Мстислава Чернова ( журналіст Associated Press, лауреат премій «Оскар», Пулітцерівської премії, BAFTA, Royal Television Society Television Journalism Awards)

стрічка розповідає про звільнення села Андріївки під Бахмутом 3-ою окремою штурмовою бригадою ЗСУ. Чернов і його колега фотограф Associated Press, Олександр Бабенко, спрямовують камери на українських військових та показують життя в окопах. Під час важкого контрнаступу у 2023 році журналісти слідують за військовими 3 ОШБр, солдати якої метр за метром долають вузьку посадку, щоб звільнити, окуповане росіянами та оточене мінами село Андріївка на околицях Бахмуту.

зйомки фільму почалися у вересні 2023, а вся робота над картиною зайняла майже 1,5 року. Над ним працювали продюсерки Мішель Мізнер та Рейні Аронсон-Рат, монтажем займалася Мішель Мізнер. Музику до фільму створив дворазовий лауреат премії «Греммі» композитор і музичний продюсер Сем Слейтер («Чорнобиль», «Джокер»).

«2000 метрів до Андріївки» є частиною співпраці між FRONTLINE (найдовший в історії США документальний серіал-розслідування, який досліджує важливі проблеми нашого часу; виходить на каналі PBS (США) та з моменту заснування отримав 104 нагород Еммі) та Associated Press (незалежна глобальна новинна організація).

Фото: AP_Frontline Кадр знятий Мстиславом Черновим у процесі зйомок фільму «2000 метрів до Андріївки» (не є частиною фільму)