Болсонару – в одному кроці і від ув'язнення за державний переворот

Двоє суддів вже висловилися на підтримку звинувачення, для кого потрібно голоси трьох.

Болсонару – в одному кроці і від ув'язнення за державний переворот
Жаїр Болсонару
Фото: EPA/UPG

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару перебуває за крок від тривалого тюремного ув'язнення, яке може сягнути 40 років. Вже двоє суддів Верховного суду країни погодилися зі звинуваченнями на адресу політика у спробі здійснення державного перевороту.

Як пише The Guardian, служителі Феміди назвали Болсонару "лідером кримінальної організації", метою якої нібито було "реалізувати авторитарний проєкт у державі". Експрезиденту дорікнули за "нерозуміння того, як поводитися у випадку програшу виборів, нерозуміння того, що зміна влади є принципом республіканської демократії".

Загалом свою думку щодо дій Болсонару у 2022 році мають висловити п'ять суддів. Тож будь-який наступний голос на підтримку звинувачень стане для політика фатальним. 

Очікується, що остаточний вирок у найгучнішій кримінальній справі в Бразилії буде оголошено до четверга. 

Президент США Дональд Трамп намагався завадити процесу проти Болсонару, запровадивши проти Бразилії жорсткі 50-відсоткові тарифні мита та звинувативши чинного президента Лулу да Сілву у проведенні "полювання на відьом".
﻿
