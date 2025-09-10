Катар заявляє, що його не повідомили про напад заздалегідь

Речник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі заявив, що його країну не повідомили про удар Ізраїлю заздалегідь.
Про це повідомляє Reuters.
Катарський представник запевнив, що дзвінок від американського чиновника надійшов, коли в Досі було чути звуки вибухів.
Удар Ізраїлю по керівництву ХАМАС у Катарі
9 вересня Ізраїль завдав удару по керівництву ХАМАС у Катарі. Ціллю стали представники терористичного угруповання, які брали участь у переговорах щодо припинення вогню в Смузі Гази.
Катар, який виступає посередником між Ізраїлем та ХАМАС, різко засудив напад. Влада країни заявила, що це “боягузливе” порушення міжнародного права.
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що президент США Дональд Трамп "дуже погано" ставиться до удару Ізраїлю по цілях ХАМАС у Катарі.
Вона запевнила, що Трамп доручив спеціальному посланнику Віткоффу повідомити катарців про майбутній напад, що той і зробив.