“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
​Кримські цілі
​Кримські цілі
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
ГоловнаСвіт

Катар заявляє, що його не повідомили про напад заздалегідь

Дзвінок від Віткоффа надійшов, коли в Досі було чути звуки вибухів.

Катар заявляє, що його не повідомили про напад заздалегідь
Фото: UA Regnum

Речник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі заявив, що його країну не повідомили про удар Ізраїлю заздалегідь.

Про це повідомляє Reuters.

Катарський представник запевнив, що дзвінок від американського чиновника надійшов, коли в Досі було чути звуки вибухів.

Удар Ізраїлю по керівництву ХАМАС у Катарі

  • 9 вересня Ізраїль завдав удару по керівництву ХАМАС у Катарі. Ціллю стали представники терористичного угруповання, які брали участь у переговорах щодо припинення вогню в Смузі Гази.

  • Катар, який виступає посередником між Ізраїлем та ХАМАС, різко засудив напад. Влада країни заявила, що це “боягузливе” порушення міжнародного права.

  • Речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що президент США Дональд Трамп "дуже погано" ставиться до удару Ізраїлю по цілях ХАМАС у Катарі.

  • Вона запевнила, що Трамп доручив спеціальному посланнику Віткоффу повідомити катарців про майбутній напад, що той і зробив.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies