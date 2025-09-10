Forbes: Трамп зробив 2025-ий найприбутковішим роком свого життя

Статки лише за час президентства зросли на 3 мільярди доларів.

Видання Forbes підрахувало, що за майже вісім місяців свого перебування в Овальному кабінеті Дональду Трампу вдалося збільшити власні статки з 4,3 мільярда доларів до максимальної суми у 7,3 мільярда.

Якщо під час свого першого президентського терміну республіканець лише втрачав гроші, то зараз піднявся аж на 118 позицій у списку 400 найбагатших американців, посівши 201-ий щабель.

Основним джерелом надприбутків Трампа стали криптовалюти. Господар Білого дому зробив усе, щоб ця галузь приносила йому якомога більше: послабив регуляторний нагляд за коїнами та підтримав законодавчі ініціативи, спрямовані на полегшення роботи криптовалютного ринку.

Зростання статків дозволило Трампу позбутися кількох кредитів: він погасив заборгованість за хмарочос у Нью-Йорку на Волл-стріт на суму 114 мільйонів доларів, а також закрив кілька менших позик.