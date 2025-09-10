Молдова: Греція не повідомляла про екстрадицію Плахотнюка

Після прибуття до Молдови Плахотнюка помістять в окрему камеру у виправній колонії № 13 у Кишиневі.

Міністерство юстиції Молдови офіційно не повідомлене відповідним органом у Греції про будь-яке рішення щодо екстрадиції олігарха Володимира Плахотнюка до Кишинева.

Про це повідомив держсекретар молдовського Мінʼюсту Едуард Сербенко.

Сорбенко заявив, що Молдова надала грецькій владі гарантії щодо забезпечення умов утримання під вартою відповідно до міжнародних стандартів.

Він уточнив, що після прибуття до Молдови Плахотнюка помістять в окрему камеру у виправній колонії № 13 у Кишиневі.

Водночас, наголосив Сербенко, Міністерство юстиції не запитувало екстрадиції активів, виявлених у Греції, оскільки ця процедура зазвичай здійснюється Генеральною прокуратурою.

Раніше Афінський апеляційний суд задовольнив усі три запити про екстрадицію колишнього лідера демократів Володимира Плахотнюка, подані Генеральною прокуратурою та Міністерством юстиції Молдови, а остаточне рішення має прийняти грецьке Міністерство юстиції.

Начальник Генерального інспекторату поліції Віорел Чернеуцеану запевнив, що поліція розпочала процедуру визначення транспортних маршрутів, запити надіслані до кількох авіаційних компаній. Екстрадиція має бути здійснена прямим рейсом та за суворих умов безпеки, під конвоєм.

Він також повідомив, що разом з екстрадицією Греція також збирається передати вилучені у Плахотнюка активи – понад 155 тис. євро, розкішні годинники, електронні пристрої тощо.

Справа Плахотнюка