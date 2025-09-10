Молдова: Греція не повідомляла про екстрадицію Плахотнюка

Міністерство юстиції Молдови офіційно не повідомлене відповідним органом у Греції про будь-яке рішення щодо екстрадиції олігарха Володимира Плахотнюка до Кишинева.
Про це повідомив держсекретар молдовського Мінʼюсту Едуард Сербенко.
Сорбенко заявив, що Молдова надала грецькій владі гарантії щодо забезпечення умов утримання під вартою відповідно до міжнародних стандартів.
Він уточнив, що після прибуття до Молдови Плахотнюка помістять в окрему камеру у виправній колонії № 13 у Кишиневі.
Водночас, наголосив Сербенко, Міністерство юстиції не запитувало екстрадиції активів, виявлених у Греції, оскільки ця процедура зазвичай здійснюється Генеральною прокуратурою.
Раніше Афінський апеляційний суд задовольнив усі три запити про екстрадицію колишнього лідера демократів Володимира Плахотнюка, подані Генеральною прокуратурою та Міністерством юстиції Молдови, а остаточне рішення має прийняти грецьке Міністерство юстиції.
Начальник Генерального інспекторату поліції Віорел Чернеуцеану запевнив, що поліція розпочала процедуру визначення транспортних маршрутів, запити надіслані до кількох авіаційних компаній. Екстрадиція має бути здійснена прямим рейсом та за суворих умов безпеки, під конвоєм.
Він також повідомив, що разом з екстрадицією Греція також збирається передати вилучені у Плахотнюка активи – понад 155 тис. євро, розкішні годинники, електронні пристрої тощо.
Справа Плахотнюка
-
Володимира Плахотнюка затримали 22 липня в аеропорту Афін перед вильотом до Дубаю.
-
Разом із ним затримали ще одного громадянина Молдови — колишнього депутата від Демократичної партії, боксера Костянтина Цуцу.
-
Плахотнюк перебуває в міжнародному розшуку одразу за запитами двох держав: Російської Федерації — на підставі рішення Басманного суду Москви, а також Республіки Молдова. Подробиці звернення молдовської сторони наразі не розголошують. Водночас грецька влада повідомляє, що пріоритет має запит Кишинева, оскільки саме правоохоронні органи Молдови ініціювали розшук і сприяли його проведенню.
-
Також відомо, що у 2024 році Володимир Плахотнюк відвідував Москву та Мінськ. У Росії, зокрема, він мав зустріч із заступником керівника адміністрації президента Дмитром Козаком — куратором молдовського напрямку з боку Кремля.
-
Володимир Плахотнюк очолював Демократичну партію Республіки Молдова до 2019 року. Після того, як Майя Санду зі своїм тодішнім політичним проєктом у парламенті та Ігор Додон, лідер проросійської Партії соціалістів, сформували коаліцію, Демократична партія втратила свій політичний вплив, а сам Плахотнюк змушений був утікати з країни.