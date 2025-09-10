“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Великобританія профінансує тисячі безпілотників дальнього радіуса дії для України

БпЛА будуть виготовлені у Британії.

Великобританія профінансує тисячі безпілотників дальнього радіуса дії для України
Джон Гілі
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Великобританії Джон Гілі розповів про плани Лондона надати безпекову допомогу Україні, передає “Європейська правда”.

"Протягом наступних 12 місяців Великобританія профінансує тисячі безпілотників дальнього радіуса дії, які ми будемо виробляти в Британії та постачати в Україну", – розповів Гілі на початку засідання формату "Рамштайн" у Лондоні.

Водночас, запевнив Гілі, Великобританія продовжить намагатися змусити Путіна сісти за стіл переговорів разом із союзниками.
