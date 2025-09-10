Великобританія профінансує тисячі безпілотників дальнього радіуса дії для України

Міністр оборони Великобританії Джон Гілі розповів про плани Лондона надати безпекову допомогу Україні, передає “Європейська правда”.

"Протягом наступних 12 місяців Великобританія профінансує тисячі безпілотників дальнього радіуса дії, які ми будемо виробляти в Британії та постачати в Україну", – розповів Гілі на початку засідання формату "Рамштайн" у Лондоні.

Водночас, запевнив Гілі, Великобританія продовжить намагатися змусити Путіна сісти за стіл переговорів разом із союзниками.