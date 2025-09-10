Великобританія профінансує тисячі безпілотників дальнього радіуса дії для України

Міністр оборони Великобританії Джон Гілі розповів про плани Лондона надати безпекову допомогу Україні, передає “Європейська правда”.
"Протягом наступних 12 місяців Великобританія профінансує тисячі безпілотників дальнього радіуса дії, які ми будемо виробляти в Британії та постачати в Україну", – розповів Гілі на початку засідання формату "Рамштайн" у Лондоні.
Водночас, запевнив Гілі, Великобританія продовжить намагатися змусити Путіна сісти за стіл переговорів разом із союзниками.
- Раніше повідомлялось, що кошти, отримані від заморожених російських активів, вже профінансували закупівлю Великобританією озброєння та військової підтримки для України на суму понад 1 млрд фунтів.
- На засіданні коаліції охочих оголосили про те, що партнери постачатимуть українцям далекобійні ракети.
- Німеччина анонсувала нову ініціативу із закупівель далекобійних дронів у української промисловості, очікувана вартість контрактів - 300 млн євро.