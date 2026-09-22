Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії продовження фінансової підтримки України

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Лідери обговорили, як забезпечити фінансову стійкість України цього та наступного року.

«Ми вдячні за рішення щодо позики ЄС у 90 мільярдів, і Україна виконує зобов’язання, з нею пов’язані, щоб максимально закрити бюджетний дефіцит. Домовилися, що команди пропрацюють і інші шляхи фінансової підтримки», - додав Зеленський.

Глава держави також повідомив, що на зустрічі говорили і про санкції проти Росії.

«У той час коли Росія завдає жорстоких ударів по наших людях і навіть зараз, під час Генасамблеї, тривають повітряні тривоги в багатьох регіонах через дрони та балістику, сигнали про зняття санкцій з окремих російських олігархів виглядають самовбивчо та контрпродуктивно. Війни завершуються рішучістю і силою, а не поблажками для наближених агресора. Вдячний Урсулі за готовність попрацювати над включенням додаткових російських прізвищ у санкційні списки ЄС», - підсумував Зеленський.