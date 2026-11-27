Люди не постраждали.

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У вечір 27 листопада російські війська атакували Чернівецьку область. Пошкоджений будинок, але люди не постраждали.

Про це написав начальник ОВА Руслан Осипенко.

Увечері в повітряному просторі над Буковиною зафіксували три БпЛА, один із них покинув межі області, ще два знешкодили сили ППО. Унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено житловий будинок у Чернівецькому районі.

Загиблих і постраждалих немає.

На місце події оперативно прибули всі профільні служби для ліквідації наслідків атаки.