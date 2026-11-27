У вечір 27 листопада російські війська атакували Чернівецьку область. Пошкоджений будинок, але люди не постраждали.
Про це написав начальник ОВА Руслан Осипенко.
Увечері в повітряному просторі над Буковиною зафіксували три БпЛА, один із них покинув межі області, ще два знешкодили сили ППО. Унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено житловий будинок у Чернівецькому районі.
Загиблих і постраждалих немає.
На місце події оперативно прибули всі профільні служби для ліквідації наслідків атаки.
- Вчора Володимир Зеленський заявив, що Україна має інформацію від розвідки про підготовку Росією нового масованого удару.