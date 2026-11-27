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Увечері 27 листопада внаслідок російських ударів по Харківщині постраждали 11 людей, зокрема троє дітей. Ворог атакував населені пункти Лозівського та Харківського районів реактивними безпілотниками.

Про це повідомляє ДСНС України.

У селі Хлібне Лозівського району безпілотник влучив у приватне подвір’я. Внаслідок цього виникла пожежа у житловому будинку та господарській споруді. Вогонь охопив площу 150 квадратних метрів.

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У селищі Пісочин Харківського району після атаки загорівся двоповерховий приватний житловий будинок. Площа пожежі становила 250 квадратних метрів.

Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

До ліквідації наслідків атак залучали оперативні підрозділи ДСНС та офіцерів-рятувальників громад. Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних ударів російських безпілотників.