Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Поліцейські Запоріжжя спільно з волонтерами евакуювали тварин із селища Балабине Запорізької області. Більшість чотирилапих вдалося вивезти з небезпечної території та передати під опіку зоозахисників. Надалі їх доправлять до Чернівців.

Про це повідомили в поліції Запорізької області.

До рятувальної місії долучилися правоохоронці відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції та волонтери благодійних фондів "АРТАК" і "Україна в серці". Евакуацію проводили під прикриттям антидронової групи поліції.

Реклама

Допомоги потребували тварини, якими опікувалася місцева мешканка пані Ірина. Жінка прихистила домашніх улюбленців, господарі яких були змушені виїхати через безпекову ситуацію. Попри постійні обстріли, вона продовжувала піклуватися про них, однак згодом залишатися в населеному пункті стало надто небезпечно.

До евакуації залучили поліцейського-кінолога. Через страх перед вибухами налякані тварини ховалися, намагалися втекти й не давалися до рук. За тими, кого не вдалося забрати одразу, учасники місії повернулися повторно.

Зрештою більшість чотирилапих вдалося вивезти. Попереду на них чекає дорога до Чернівців, де вони перебуватимуть під опікою волонтерів.

У поліції закликають людей, які евакуюються з небезпечних територій, не залишати домашніх улюбленців. Якщо самостійно вивезти тварин немає можливості, радять звертатися по допомогу до правоохоронців і волонтерів.