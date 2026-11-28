Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 24 населені пункти Херсонської області, зокрема Херсон.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Під ворожими атаками перебували Антонівка, Садове, Чорнобаївка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Новодмитрівка, Олександрівка, Янтарне, Понятівка, Берислав, Костирка, Новорайськ, Урожайне, Зміївка, Золота Балка, Львове, Милове, Новокаїри, Одрадокам'янка, Тягинка, Козацьке та Херсон.
Обійшлося без жертв та поранених.
Крім того, вчора зі звільнених громад Херсонщини евакуювали трьох людей.