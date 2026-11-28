Крім того, вчора зі звільнених громад Херсонщини евакуювали трьох людей.

Обійшлося без жертв та поранених.

Під ворожими атаками перебували Антонівка, Садове, Чорнобаївка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Новодмитрівка, Олександрівка, Янтарне, Понятівка, Берислав, Костирка, Новорайськ, Урожайне, Зміївка, Золота Балка, Львове, Милове, Новокаїри, Одрадокам'янка, Тягинка, Козацьке та Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 24 населені пункти Херсонської області, зокрема Херсон.

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