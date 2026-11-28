У ніч на 28 листопада у напрямку Москви було зафіксовано рух великих груп ударних безпілотників. Мер Сергій Собянін у власних соцмережах нарахував не менше 46 БПЛА, що загрожували ворожій столиці. Вже звично він запевнив, що російська ППО нібито "все ліквідувала".

Про обмеження на приймання та відправлення авіарейсів повідомили у двох московських аеропортах - "Внуково" та "Домодєдово". Водночас не було інформації про перебої в роботі "Шереметьєво", хоча згодом стало відомо, що саме там стався показовий інцидент: пасажирам літака до Владивостока упродовж трьох годин сидіння в салоні взагалі не говорили про причину затримки рейсу, а потім висадили і заявили, що полетять вони о 10 ранку іншим літаком.

Абсурду додає те, що пасажири отримали СМС-повідомлення, мовляв, їхній переліт буде здійснено з пересадкою. Але місто, де мала відбутися зміна борту, так і не назвали: у тексті просто залишили пробіл.