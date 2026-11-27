Бойові дії на Донеччині, 134 бойових зіткнення, ворожі обстріли, причини Смоленської катастрофи. Яким запам’ятається 1738-й день повномасштабної війни.

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Сьогодні, 27 листопада, росіяни пошкодили два освітні заклади у Кременчуці на Полтавщині.

Станом на 22:08 кількість травмованих зросла до чотирьох людей, троє з них - діти.

Докладніше – в новині.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті від початку доби відбулося 134 бої.

Станом на 22:00 найбільше зіткнень відбулося на Костянтинівському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 27 листопада – в новині.

Російські війська на Південному напрямку намагаються оточити Запоріжжя та відрізати місто від логістичних шляхів. Для цього окупанти ведуть наступальні дії на осі Гуляйполе – Омельник, повідомили у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ.

У корпусі пояснюють, якщо окупанти вийдуть на рубіж за 25 км від Запоріжжя, то зможуть діставати 152-мм самохідними артилерійськими установками 2С19 "Мста-С" до переправ і перерізати логістику Сил оборони через Дніпро. Наразі російські війська перебувають за 80 км від обласного центру.

Більше інформації – в новині.

Російські війська атакували цивільне підприємство в Малинській громаді на Житомирщині. Одна людина загинула.

За оновленою інформацією ДСНС, станом на 17:25 було відомо вже про 12 поранених. Пошкоджена будівля підприємства, виникла пожежа.

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Увечері 27 листопада внаслідок російських ударів по Харківщині постраждали 11 людей, зокрема троє дітей. Ворог атакував населені пункти Лозівського та Харківського районів реактивними безпілотниками, повідомляє ДСНС України.

Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час якого обговорили ситуацію в Києві, можливі загрози та варіанти реагування на них.

За словами Зеленського, військові, розвідка, урядовці та мер столиці доповіли про підготовлені алгоритми роботи громадського транспорту й логістики на випадок значного погіршення ситуації через російські удари.

Подробиці – в новині.

Вищий кримінальний суд Хорватії задовольнив апеляційну скаргу захисту громадянина України Володимира Журавльова, якого німецькі правоохоронні органи підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік».

За інформацією сторони захисту, апеляційна інстанція скасувала рішення суду міста Пула від 18 вересня про передачу Журавльова Німеччині та направила справу на повторний розгляд, передає «Європейська правда».

Вищий кримінальний суд визнав висновки суду першої інстанції передчасними.

Докладніше – в новині.

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Міжнародна група експертів дійшла висновку, що катастрофу літака Ту-154М під Смоленськом спричинила низка помилок під час заходу на посадку. Висновки оприлюднила польська прокуратура, пише Polsat News.

Літак почав знижуватися запізно й опускався швидше, ніж мав: зі швидкістю 7-9 метрів за секунду замість приблизно п’яти. Екіпаж, за висновками експертів, неправильно оцінював висоту літака.

Пілоти продовжували зниження нижче 120 метрів, хоча не бачили злітно-посадкової смуги. Бортова система попереджала про небезпечне наближення до землі, але рішення перервати посадку ухвалили надто пізно. За тодішніх погодних умов безпечно приземлитися на аеродромі Смоленськ-Північний було неможливо, заявили у прокуратурі.

Російські диспетчери, за даними експертів, неодноразово повідомляли екіпажу неправильні дані про курс і висоту та наказали припинити посадку лише в останню мить.

Міжнародна група виключила технічну несправність літака й вибух.

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