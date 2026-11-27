Станом на 22:00 найбільше зіткнень відбулося на Костянтинівському напрямку.

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Станом на 22:00 27 листопада на фронті відбулися 134 бої. Наразі найбільше зіткнень - на Костянтинівському напрямку, йдеться у зведенні Генштабу.

Противник завдав 47 авіаційних ударів, скинув 143 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4940 дронів-камікадзе та здійснив 1526 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти провели одну штурмову дію та завдали одного авіаудару, скинувши дві КАБ, та здійснили 83 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

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На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів у бік Охрімівки, Варварівки та Радьківки.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Чотири спроби загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили сім спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Крива Лука та в бік Миколаївки.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не здійснював.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 11 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Миколайпілля, Новопавлівки, Кучерового Яру.

Сім атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Ганнівка, Чернігівка, Мирне, Молодецьке та в напрямку Сергіївки, Новопавлівки. Одна з цих спроб іще триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 49 окупантів, 17 - поранено; знищено п’ять одиниць автомобільної техніки, один засіб РЕБ, п’ять спеціальних засобів, 18 пунктів управління БпЛА, два склади боєприпасів та 20 укриттів противника. Пошкоджено 13 одиниць автомобільної техніки, чотири гармати, один спеціальний засіб, 10 пунктів управління БпЛА та 124 укриттів противника. Знищено або подавлено 165 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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На Олександрівському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали п’ять ворожих атак у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Долинка та в районі Добропілля, Гіркого, Чарівного, Білогір’я. Триває бій.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив три штурмові дії в районі Малої Токмачки та в бік населених пунктів Павлівка, Лук’янівське.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.