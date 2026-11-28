Також Сили оборони знищили 42 артилерійські системи та 35 бойових броньованих машин.

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Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 1 650 986 осіб. За минулу добу армія РФ втратила ще 2 825 військових.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Втрати російської армії в іншій військовій техніці та озброєнні:

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Фото: Генштаб

танки — 12 517 (+3);

бойові броньовані машини — 26 038 (+35);

артилерійські системи — 52 900 (+42);

РСЗВ — 2 312 (+6);

засоби ППО — 1 782 (+10);

літаки — 456;

гелікоптери — 356;

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наземні робототехнічні комплекси — 3 253 (+10);

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 623 676 (+1 359);

крилаті ракети — 5 278;

кораблі та катери — 36;

підводні човни — 2;

автомобільна техніка та автоцистерни — 181 327 (+575);

спеціальна техніка — 4 958 (+7).

Дані про втрати противника уточнюються.