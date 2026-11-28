Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 1 650 986 осіб. За минулу добу армія РФ втратила ще 2 825 військових.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
Втрати російської армії в іншій військовій техніці та озброєнні:
танки — 12 517 (+3);
бойові броньовані машини — 26 038 (+35);
артилерійські системи — 52 900 (+42);
РСЗВ — 2 312 (+6);
засоби ППО — 1 782 (+10);
літаки — 456;
гелікоптери — 356;
наземні робототехнічні комплекси — 3 253 (+10);
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 623 676 (+1 359);
крилаті ракети — 5 278;
кораблі та катери — 36;
підводні човни — 2;
автомобільна техніка та автоцистерни — 181 327 (+575);
спеціальна техніка — 4 958 (+7).
Дані про втрати противника уточнюються.