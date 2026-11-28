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У Запоріжжі та Запорізькому районі внаслідок ворожих атак загинула одна людина, ще п’ятеро дістали поранення. Загалом упродовж доби російські окупанти завдали 701 удару по 49 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Російські війська здійснили 18 авіаударів по Зарічному, Новоіванівці, Щасливому, Шевченківському, Запорожцю, Одарівці, Таврійському, Григорівському, Жовтій Кручі, Блакитному, Юрківці, Трудооленівці, Малих Щербаках та Щербаках.

Також 539 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували Запоріжжя та низку населених пунктів області.

Крім того, зафіксували чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по Таврійському, Омельнику та Долинці. Ще 140 артилерійських ударів припали на населені пункти області.

За добу надійшло 88 повідомлень про руйнування та пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.