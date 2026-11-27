Remus 300 використовуватимуть для боротьби з мінами, охорони портів і захисту критичної підводної інфраструктури.

Рада міністрів Бельгії ухвалила рішення про закупівлю десяти нових автономних підводних безпілотників типу Remus 300.

Про це повідомив міністр оборони країни Тео Франкен, який виділяє на цей проєкт 20 млн євро, передає портал VRT.

Апарати використовуватимуть для боротьби з мінами, охорони портів і захисту критичної підводної інфраструктури. Наразі бельгійські Військово-морські сили мають на озброєнні безпілотники моделі Remus 100, однак після більш ніж 20 років експлуатації ці системи поступово застаріли.

За словами Франкена, дрони уже застосовують кілька інших країн НАТО. Крім того, придбати безпілотники цього типу планують ВМС Нідерландів, із якими бельгійський флот тісно співпрацює.

Виділені 20 млн євро спрямують не лише на самі апарати, а й на два мобільні контейнери для технічного обслуговування та планування місій, а також на додаткове навчання персоналу.

Бельгійський міністр оборони підкреслив, що загроза на морі не обмежується водною поверхнею, бо морські міни, диверсії і атаки на підводні об'єкти можуть завдати серйозного удару економіці й безпеці країни. За його словами, нові підводні безпілотники дозволять флоту швидше виявляти небезпеку, не наражаючи військових на зайвий ризик.