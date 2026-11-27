Мурманський морський порт уклав контракт на відвантаження 600 тисяч тонн зерна на експорт до вересня 2027 року.
Дані про постачальника та покупця зерна не розкривають, пише Delfi з посиланням на Reuters.
Останніми місяцями південні порти Росії, через які зазвичай проходить близько 90% морського експорту російського зерна, майже зупинили роботу через атаки на судна та портову інфраструктуру в Азовському і Чорному морях.
Експортери спрямовують зерно в російські порти на Балтійському морі, але їхньої пропускної здатності не вистачає для всього обсягу експортного зерна.
Перше судно з 29,5 тис. тонн пшениці вийшло з Мурманська 12 листопада. Щонайменше 3,4 тис. тонн зерна з цієї першої партії відправив до Марокко найбільший російський зернотрейдер «Деметра-Холдинг», уточнює Reuters із посиланням на заяви компанії. Друге судно, яке повезе 30,5 тис. тонн зерна до Північної Африки, зараз завантажують у порту Мурманська.