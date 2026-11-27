Він уже уклав контракт на експорт 600 тис. тонн до вересня 2027 року.

Мурманський морський порт уклав контракт на відвантаження 600 тисяч тонн зерна на експорт до вересня 2027 року.

Дані про постачальника та покупця зерна не розкривають, пише Delfi з посиланням на Reuters.

Останніми місяцями південні порти Росії, через які зазвичай проходить близько 90% морського експорту російського зерна, майже зупинили роботу через атаки на судна та портову інфраструктуру в Азовському і Чорному морях.

Експортери спрямовують зерно в російські порти на Балтійському морі, але їхньої пропускної здатності не вистачає для всього обсягу експортного зерна.

Перше судно з 29,5 тис. тонн пшениці вийшло з Мурманська 12 листопада. Щонайменше 3,4 тис. тонн зерна з цієї першої партії відправив до Марокко найбільший російський зернотрейдер «Деметра-Холдинг», уточнює Reuters із посиланням на заяви компанії. Друге судно, яке повезе 30,5 тис. тонн зерна до Північної Африки, зараз завантажують у порту Мурманська.