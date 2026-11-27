Щонайменше вісьмох мігрантів знайшли мертвими на борту човна, який перевозив близько 100 осіб.

Трагедія сталася біля Канарських островів, пише Reuters.

Рятувальники також знайшли шістьох людей у тяжкому стані і їх доправили гелікоптером до лікарні.

Судно виявили за понад 70 км від острова Ель-Єрро, наразі його буксирують до порту Ла-Естака. Крім того, ще 84 людини, які вижили, зійшли з іншого човна в порту Ла-Рестінга на цьому ж острові, де працюють центр прийому мігрантів і польовий шпиталь.

Трагедія сталася на тлі сплеску міграції, який перевантажує місцеву владу регіону, і всього за кілька днів до недільних загальних виборів в Іспанії, де питання імміграції стало однією з головних тем кампанії.

Потік прибулих на Канарські острови стрімко зріс із жовтня, досягнувши рекордної позначки у 2 100 осіб за один день 25 листопада. Більшість мігрантів прибувають саме на острів Ель-Єрро, населення якого становить лише 11 400 жителів. Очільник регіону Фернандо Клавіхо в соцмережі X висловив занепокоєння через нову трагедію, закликавши уряд Іспанії та Європейську комісію до рішучих дій. За його словами, гуманітарна криза починається не на Ель-Єрро, а на узбережжі Сенегалу та Гамбії, де й потрібно діяти.