Італія покладає відповідальність за напад на Іран.

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Двоє громадян Італії, які працювали у німецькому оборонному концерні Rheinmetall, загинули внаслідок атаки безпілотників на Кувейт. Відповідальність за напад Рим покладає на Іран.

Про це пише німецьке видання Tagesschau.

Про загибель італійців повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні під час виступу в парламенті. За його словами, кілька безпілотників іранського походження атакували військові об’єкти в Кувейті, зокрема станцію спостереження системи протиповітряної оборони, де працювали двоє технічних фахівців Rheinmetall Italia.

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За інформацією агентства ANSA, загиблим було 36 та 65 років. Вони займалися технічним обслуговуванням антен системи протиповітряної оборони Skyguard.

Унаслідок атаки також постраждали громадяни Кувейту та Пакистану. Їх госпіталізували.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловила співчуття родинам загиблих.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала посилити міжнародний тиск на Тегеран.

"Ми повинні посилити тиск на Іран, щоб він припинив ці неприйнятні напади на своїх сусідів і наших партнерів у регіоні Перської затоки", – заявила вона.

Раніше Таяні повідомив італійському Сенату, що вчора близько 14:00 за місцевим часом кілька іранських безпілотників завдали ударів по військових об’єктах у Кувейті.