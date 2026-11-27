Підключення станції до єдиної зовнішньої лінії електропередачі було втрачено 25 листопада.

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МАГАТЕ співпрацює Україною та РФ щодо домовленостей про дев'яте локальне припинення вогню на ЗАЕС після чергової втрати зовнішнього електропостачання.

Про це повідомили на сторінці Міжнародного агентства з атомної енергії в соцмережі X.

Підключення станції до єдиної зовнішньої лінії електропередачі, що залишилася, – лінії 330 кВ Феросплавна-1, – було втрачено 25 листопада.

Від початку повномасштабного вторгнення Запорізька АЕС вже 28 разів переходила на аварійні дизель-генератори для виконання основних функцій ядерної безпеки.

«Ми знову стикаємося з втратою зовнішнього електропостачання на ЗАЕС. Її постійна залежність від однієї лінії електропередачі, а також розташування станції на передовій зони активних бойових дій, призводить до надзвичайно нестабільного зовнішнього електропостачання», – заявив Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.