Приймати таких людей назад в Австрію Кікль не хоче.

Лідер правопопулістської проросійської Австрійської партії свободи Герберт Кікль запропонував відправляти в Україну мігрантів, яких неможливо депортувати на батьківщину — передусім громадян Сирії та Афганістану, передає LRT.

За словами Кікля, Євросоюз надав Україні сотні мільярдів євро допомоги, з яких 3,6 млрд євро виділила Австрія. На його думку, після закінчення війни Україна могла б прийняти мігрантів як своєрідну компенсацію за отриману фінансову підтримку.

На думку політика, таке рішення могло б стати вигідним і для України, оскільки мігранти змогли б долучитися до відбудови. Він також зазначив, що перевезти людей в нашу державу було б простіше, ніж депортувати їх до далеких держав, наприклад, у Руанду.

Водночас Кікль наголосив, що мігранти, які не захочуть залишатися в Україні, зможуть виїхати до іншої держави, але повернутися до Австрії вже не матимуть права.

Політик заявив, що домагатиметься закріплення в законі так званої політики повторної міграції.