Такі дані отримали дослідники Королівського коледжу Лондона та Університету Массачусетса в Амхерсті, результати опублікували JAMA Network Open.

Понад 5500 підлітків, які щодня робили більше кроків, через рік мали менше симптомів депресії, тривоги та поведінкових проблем. Найкращі показники психічного здоров’я спостерігали у тих, хто проходив 12 тисяч і більше кроків на день.

У дослідженні взяли участь 5515 підлітків із 21 дослідницького центру у США. На момент оцінювання їм було приблизно 11–12 років. Щоб об'єктивно визначити рівень фізичної активності, учасники протягом трьох тижнів носили фітнес-трекери, які фіксували кількість кроків.

Через рік дослідники оцінили їхнє психічне здоров'я за допомогою стандартизованого опитувальника. Виявилося, що підлітки, які більше рухалися, мали менше симптомів тривоги, депресії та проблемної поведінки.

Зокрема:

у тих, хто проходив менше 5000 кроків на день, показники психологічних і поведінкових проблем були найвищими;

близько 8000 кроків на день були пов'язані з помітно нижчим рівнем тривожності та проблем із настроєм;

у підлітків, які проходили 12 000 і більше кроків, виявили найменше симптомів проблем із психічним здоров'ям.

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При цьому дослідники не виявили певної кількості кроків, після якої користь переставала зростати. Тобто в межах дослідженого діапазону більша фізична активність була пов'язана з кращими показниками психічного здоров'я.

Дослідники також проаналізували результати МРТ частини учасників. У підлітків із вищою щоденною активністю виявили відмінності у товщині кори головного мозку в ділянках, пов'язаних із контролем рухів та регуляцією емоцій.

За словами авторів, ці результати можуть частково пояснювати зв'язок між фізичною активністю та нижчим рівнем симптомів депресії й тривоги. Водночас дослідники наголошують, що це попередні дані, і механізм потребує подальшого вивчення.

Водночас дослідження не виявило зв'язку між кількістю кроків та академічною успішністю підлітків.

Автори наголошують, що результати не означають, що кожен підліток має обов'язково проходити саме 12 тисяч кроків щодня.

Дослідження показало користь поступового збільшення активності. За словами дослідників, додаткові 1000–2000 кроків на день від початкового рівня також були пов'язані з кращими показниками структури мозку та психічного здоров'я.

Наприклад, більше рухатися можна завдяки ходьбі до школи, активним іграм, прогулянкам або іншим заняттям, які подобаються дитині.

Водночас автори застерігають, що дослідження було обсерваційним, тому воно не доводить, що саме збільшення кількості кроків безпосередньо спричинило покращення психічного здоров'я. Не виключено, що підлітки з кращим психологічним станом від початку були схильні більше рухатися. Дослідники вважають, що результати можуть стати підставою для подальшого вивчення фізичної активності як доступного способу підтримки психічного здоров'я підлітків.