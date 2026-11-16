В «Охматдиті» врятували 5-річну дівчинку, яка 42 дні перебувала на апараті для підтримки легень

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» врятували 5-річну Даринку, яка через тяжке ураження легень провела 42 дні на системі екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО) та перенесла операцію з видалення частини легені.

Дівчинка захворіла у квітні. У неї піднялася висока температура та виникли проблеми з диханням. Спочатку дитину лікували в Конотопі та Сумах, однак через погіршення стану її перевели до «Охматдиту».

На момент госпіталізації Даринка була у критичному стані, а звичайної дихальної підтримки вже було недостатньо. Того ж дня лікарі підключили її до ЕКМО — системи, яка тимчасово бере на себе частину функцій легень і насичує кров киснем.

Обстеження показало, що через тяжку двобічну пневмонію легенева тканина почала руйнуватися. Найбільше постраждала права легеня — її нижня частка була майже повністю зруйнована. Стан також ускладнювали кровотечі, які є особливо небезпечними для пацієнтів на ЕКМО.

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Щоб врятувати дитину, хірурги провели малоінвазивну операцію та видалили найбільш пошкоджену частину легені. При цьому Даринку не відключали від системи ЕКМО.

Після операції медики продовжили лікування та очищували бронхи й плевральну порожнину від крові та згустків. Це мало дати змогу збереженій частині легеневої тканини поступово відновитися.

Через тяжкий перебіг хвороби у дівчинки також виникли ускладнення з боку серця та нирок. Їй проводили замісну ниркову терапію.

Попри це, стан дитини поступово стабілізувався. На 42-й день лікарям вдалося відключити Даринку від ЕКМО. У «Охматдиті» зазначають, що цей випадок став другим за тривалістю використання ЕКМО та одним із найскладніших в історії лікарні.

Реабілітацію Даринки розпочали ще під час перебування на ЕКМО. Після тривалого лікування дівчинці довелося заново вчитися рухати руками й ногами, сидіти, стояти та ходити. Їй також довелося відновлювати навички жування.

Загалом дитина провела в «Охматдиті» шість місяців. За її життя та відновлення працювала команда анестезіологів, хірургів, бронхоскопістів, реабілітологів та інших фахівців.

Мама дівчинки Юлія розповіла, що за час лікування Даринка встигла познайомитися з медиками реанімації та називала їх своїми «дорослими друзями».

«Від першого дня ми відчували дуже хороше ставлення до нас. За ці пів року Даринка всіх у реанімації вже знає. Каже: “Мамо, пішли до моїх дорослих друзів”. Я дуже вдячна всім лікарям за те, що врятували мою дитину, за турботу й підтримку, які ми відчували протягом усього лікування», — розповіла вона.