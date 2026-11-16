Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Демократи отримали 55-те місце у Сенаті завдяки сенсаційній перемозі у Міссісіпі
Як годують у монастирях? Рецепти з Афону
Як годують у монастирях? Рецепти з Афону
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА (оновлено)
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Зеленський доручив Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду у наземному транспорті Києва
Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Буданов про те, чи відмовилася Росія від вимоги вивести війська з Донбасу: буде угода – повідомимо
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
Лубінець: в Одеському СІЗО виявили ув’язненого, який перебуває під вартою майже 10 років без вироку суду
ГоловнаЗдоров'я

В «Охматдиті» врятували 5-річну дівчинку, яка 42 дні перебувала на апараті для підтримки легень

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» врятували 5-річну Даринку, яка через тяжке ураження легень провела 42 дні на системі екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО) та перенесла операцію з видалення частини легені. 

Загалом лікування і відновлення дитини тривало пів року.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

В «Охматдиті» врятували 5-річну дівчинку, яка 42 дні перебувала на апараті для підтримки легень
Фото: МОЗ

Дівчинка захворіла у квітні. У неї піднялася висока температура та виникли проблеми з диханням. Спочатку дитину лікували в Конотопі та Сумах, однак через погіршення стану її перевели до «Охматдиту».

На момент госпіталізації Даринка була у критичному стані, а звичайної дихальної підтримки вже було недостатньо. Того ж дня лікарі підключили її до ЕКМО — системи, яка тимчасово бере на себе частину функцій легень і насичує кров киснем.

Обстеження показало, що через тяжку двобічну пневмонію легенева тканина почала руйнуватися. Найбільше постраждала права легеня — її нижня частка була майже повністю зруйнована. Стан також ускладнювали кровотечі, які є особливо небезпечними для пацієнтів на ЕКМО.

Реклама

Щоб врятувати дитину, хірурги провели малоінвазивну операцію та видалили найбільш пошкоджену частину легені. При цьому Даринку не відключали від системи ЕКМО.

Після операції медики продовжили лікування та очищували бронхи й плевральну порожнину від крові та згустків. Це мало дати змогу збереженій частині легеневої тканини поступово відновитися.

Через тяжкий перебіг хвороби у дівчинки також виникли ускладнення з боку серця та нирок. Їй проводили замісну ниркову терапію.

Попри це, стан дитини поступово стабілізувався. На 42-й день лікарям вдалося відключити Даринку від ЕКМО. У «Охматдиті» зазначають, що цей випадок став другим за тривалістю використання ЕКМО та одним із найскладніших в історії лікарні.

Реабілітацію Даринки розпочали ще під час перебування на ЕКМО. Після тривалого лікування дівчинці довелося заново вчитися рухати руками й ногами, сидіти, стояти та ходити. Їй також довелося відновлювати навички жування.

Загалом дитина провела в «Охматдиті» шість місяців. За її життя та відновлення працювала команда анестезіологів, хірургів, бронхоскопістів, реабілітологів та інших фахівців.

Мама дівчинки Юлія розповіла, що за час лікування Даринка встигла познайомитися з медиками реанімації та називала їх своїми «дорослими друзями».

«Від першого дня ми відчували дуже хороше ставлення до нас. За ці пів року Даринка всіх у реанімації вже знає. Каже: “Мамо, пішли до моїх дорослих друзів”. Я дуже вдячна всім лікарям за те, що врятували мою дитину, за турботу й підтримку, які ми відчували протягом усього лікування», — розповіла вона.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies