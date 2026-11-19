Про це повідомила голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак під час заходу «Нікотин проти ментального здоров’я дітей та підлітків» на майданчику LB.Talks.

Кількість госпіталізацій дітей із залежностями в Україні з 2021 до 2026 року зросла у 2,5 раза.

За її словами, на тлі зростання кількості госпіталізацій змінюється і співвідношення різних видів залежностей. Частка алкогольної та наркотичної залежності серед дітей зменшилася, тоді як тютюнова, навпаки, суттєво зросла — з 16% у 2021 році до 40% у 2026-му.

Гусак також звернула увагу на проблему профілактичної роботи з підлітками. За її словами, вони рідко звертаються до сімейного лікаря, через що ризики проблем із психічним здоров’ям або формування залежностей можуть залишатися непоміченими.

У зв’язку з цим голова НСЗУ пропонує обговорити можливість включення підлітків до окремої групи ризику, представники якої проходили б щорічний профілактичний огляд із фокусом, зокрема, на психічному здоров’ї.

«Підлітки дуже рідко бувають у сімейного лікаря», — зазначила Гусак, наголосивши на необхідності шукати механізми раннього виявлення проблем і запобігання залежностям.

За її словами, такий підхід міг би стати частиною ширшої системи профілактики залежностей серед дітей та підлітків.