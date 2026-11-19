За його словами, про це свідчать результати «Європейського опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин» (ESPAD).
Зокрема, якщо у 2019 році 11,7% підлітків курили електронні сигарети протягом останніх 30 днів, то у 2024 році цей показник зріс до 23,9%.
Водночас частка підлітків, які вживали класичні тютюнові вироби, за цей період скоротилася з 50,5% до 28,3%.
Також він сказав, що бюджет програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» на 2026 рік становить 4,6 млрд грн.