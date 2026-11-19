Про це повідомив заступник генерального директора Центру громадського здоров’я Віталій Коблош під час заходу «Нікотин проти ментального здоров’я дітей та підлітків» на майданчику LB.Talks.

В Україні за п’ять років частка підлітків, які вживають класичні тютюнові вироби, знизилася з 50,5% до 28,3%. Водночас поширеність куріння електронних сигарет серед дітей зросла більш ніж удвічі — з 11,7% у 2019 році до 23,9% у 2024-му.

За його словами, про це свідчать результати «Європейського опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин» (ESPAD).

Зокрема, якщо у 2019 році 11,7% підлітків курили електронні сигарети протягом останніх 30 днів, то у 2024 році цей показник зріс до 23,9%.

Водночас частка підлітків, які вживали класичні тютюнові вироби, за цей період скоротилася з 50,5% до 28,3%.

Також він сказав, що бюджет програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» на 2026 рік становить 4,6 млрд грн.