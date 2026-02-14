Губернатор не зазначив кількість будівель, які залишилися без гарячої води.

Російський Бєлгород після обстрілів залишився без гарячої води до кінця опалювального сезону. Про це заявив губернатор регіону В'ячеслав Гладков після засідання оперативного штабу щодо наслідків обстрілів.

“Ті будинки Бєлгорода, які підключені до централізованого теплопостачання, до кінця опалювального сезону не зможуть отримувати гарячу воду”, – сказав Гладков у відеозверненні.

Посадовець не зазначив кількість будівель, які залишилися без гарячої води. Водночас, за його словами, залишається подача холодної води.

Під час ремонту можливі і віялові відключення електрики.

Нагадаємо, нещодавно у Бєлгороді стався черговий блекаут. Без світла залишилися також деякі сусідні населені пункти внаслідок обстрілу. Блекаут стався через ураження ТЕЦ «Луч».