Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
ГоловнаСуспільствоВійна

Російський Бєлгород після обстрілів залишився без гарячої води до кінця опалювального сезону

Губернатор не зазначив кількість будівель, які залишилися без гарячої води.

Російський Бєлгород після обстрілів залишився без гарячої води до кінця опалювального сезону
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков
Фото: скриншот

Російський Бєлгород після обстрілів залишився без гарячої води до кінця опалювального сезону. Про це заявив губернатор регіону В'ячеслав Гладков після засідання оперативного штабу щодо наслідків обстрілів. 

“Ті будинки Бєлгорода, які підключені до централізованого теплопостачання, до кінця опалювального сезону не зможуть отримувати гарячу воду”, – сказав Гладков у відеозверненні. 

Посадовець не зазначив кількість будівель, які залишилися без гарячої води. Водночас, за його словами, залишається подача холодної води. 

Під час ремонту можливі і віялові відключення електрики.

Нагадаємо, нещодавно у Бєлгороді стався черговий блекаут. Без світла залишилися також деякі сусідні населені пункти внаслідок обстрілу. Блекаут стався через ураження ТЕЦ «Луч».

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies