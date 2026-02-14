Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Харкові запустили 5G

Першими зв’язок нового покоління в День закоханих протестували молодята.

У Харкові запустили 5G
Фото: Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації повідомило про запуск 5G у Харкові. 

“Вмикаємо майбутнє там, де ворог намагається зупинити життя. З ініціативи Президента масштабуємо пілот 5G на Харків — уже в третьому місті в України, всього за 30 км від кордону”, — йдеться у повідомленні міністерства. 

Зазначається, що першими зв’язок нового покоління в День закоханих протестували молодята. Владислав і Катерина сказали «Так!» у Дії на 5G-швидкості. 

