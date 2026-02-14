У Харкові запустили 5G

Міністерство цифрової трансформації повідомило про запуск 5G у Харкові.

“Вмикаємо майбутнє там, де ворог намагається зупинити життя. З ініціативи Президента масштабуємо пілот 5G на Харків — уже в третьому місті в України, всього за 30 км від кордону”, — йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що першими зв’язок нового покоління в День закоханих протестували молодята. Владислав і Катерина сказали «Так!» у Дії на 5G-швидкості.