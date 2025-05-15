Чи відбудуться переговори України і Росії в Туреччині? Онлайн

Сьогодні, 15 травня, Україна і Росія мали провести перемовини у Туреччині. Це – перші очні двосторонні контакти з весни 2022 року. Тоді перемовний процес зупинився саме в Туреччині, і Росія зараз намагається представити нові зустрічі саме як продовження попередніх.

До російської делегації під головуванням путінського помічника Володимира Мединського увійшли заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, керівник ГУ Генштабу Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін. Путін, який ініціював переговори і якого у Туреччині чекатиме український президент Володимир Зеленський, вочевидь, не поїде.

Про проведення зустрічі було відомо ще з 11 травня. Днем раніше, 10 числа, лідери країн "коаліції охочих" – французький президент Еммануель Макрон, німецький канцлер Фрідріх Мерц, польський прем'єр-міністр Дональд Туск і британський прем'єр-міністр Кір Стармер висунули Росії вимогу: з 12 травня, понеділка, повністю припинити вогонь, або ж отримати нові санкції.

Замість того, аби одразу погодитися або відмовити, російський керманич Путін серед ночі озвучив пропозицію відновити перемовини Росії і України. Він сам назвав дату й місце – 15 травня, Туреччина.

Українська позиція полягала в тому, що спочатку – припинення вогню, а вже потім – зустріч. Це підтримали і європейці. Але не Трамп, який опублікував допис з вимогою до України негайно погодитися на зустріч із Росією.

Відповідь не забарилася: того ж вечора Володимир Зеленський оголосив, що 15 числа буде чекати в Туреччині особисто на Володимира Путіна. Кремль уникав відповіді, чи він поїде.

Однак вранці стало відомо, що Путіна не буде, а російська делегація – низького рівня. Український президент сказав, що вирішуватиме подальші кроки стосовно переговорів із росіянами після того, як зустрінеться з турецьким колегою і проконсультується з іншими партнерами.

Що відбувається сьогодні в Туреччині і довкола перемовин – читайте в онлайні.