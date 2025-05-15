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Чи відбудуться переговори України і Росії в Туреччині? Онлайн

Сьогодні, 15 травня, Україна і Росія мали провести перемовини у Туреччині. Це – перші очні двосторонні контакти з весни 2022 року. Тоді перемовний процес зупинився саме в Туреччині, і Росія зараз намагається представити нові зустрічі саме як продовження попередніх. 

До російської делегації під головуванням путінського помічника Володимира Мединського увійшли заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, керівник ГУ Генштабу Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін. Путін, який ініціював переговори і якого у Туреччині чекатиме український президент Володимир Зеленський, вочевидь, не поїде. 

Про проведення зустрічі було відомо ще з 11 травня. Днем раніше, 10 числа, лідери країн "коаліції охочих" – французький президент Еммануель Макрон, німецький канцлер Фрідріх Мерц, польський прем'єр-міністр Дональд Туск і британський прем'єр-міністр Кір Стармер висунули Росії вимогу: з 12 травня, понеділка, повністю припинити вогонь, або ж отримати нові санкції.

Замість того, аби одразу погодитися або відмовити, російський керманич Путін серед ночі озвучив пропозицію відновити перемовини Росії і України. Він сам назвав дату й місце – 15 травня, Туреччина. 

Українська позиція полягала в тому, що спочатку – припинення вогню, а вже потім – зустріч. Це підтримали і європейці. Але не Трамп, який опублікував допис з вимогою до України негайно погодитися на зустріч із Росією.

Відповідь не забарилася: того ж вечора Володимир Зеленський оголосив, що 15 числа буде чекати в Туреччині особисто на Володимира Путіна. Кремль уникав відповіді, чи він поїде. 

Однак вранці стало відомо, що Путіна не буде, а російська делегація – низького рівня. Український президент сказав, що вирішуватиме подальші кроки стосовно переговорів із росіянами після того, як зустрінеться з турецьким колегою і проконсультується з іншими партнерами. 

Що відбувається сьогодні в Туреччині і довкола перемовин – читайте в онлайні.

Фото: скрин відео Суспільне

13:35. Розпочалася зустріч українського президента Володимира Зеленського з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом, передає Anadolu. 

12:36. В Офісі президента озвучили мету візиту – зустріч з Президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та визначення подальших дипломатичних кроків України заради повного й безумовного припинення вогню, досягнення стійкого миру та гарантування безпеки. 

"Разом із Президентом України в Туреччині – делегація високого рівня, яка може готувати необхідні рішення. Констатуємо, що Росія направила до Туреччини делегацію, на жаль, доволі низького рівня із неясним мандатом. Щодо відповідних кроків України поінформуємо. Ми продовжуємо консультації з партнерами", – повідомили в ОП. 

12:23. Літак з українським президентом Володимиром Зеленським сів у Туреччині. Разом із ним до Анкари прибули міністр закордонних справ, представники президентського офісу та всіх розвідок.

Рішення про те, чи будуть переговори з Росією в Стамбулі і в якому форматі, Зеленський ухвалить уже після того, як зустрінеться з турецьким колегою. 

"Рівень руський мені офіційно невідомо, але з того, що ми бачимо, більше схоже на бутафорський рівень", – сказав президент.

Фото: скрин відео

12:03. Путінський речник Пєсков заявив, що Путін точно не поїде на перемовини. 

12:00. Путін ховається від зустрічі і боїться, відправляючи людей низького рівня. Президент України матиме зустріч із турецьким колегою, який відіграє важливу посередницьку роль у мирних зусиллях. У процесі стануть зрозумілими подальші кроки, сказав речник МЗС Тихий.

11:55. Росіяни заявили, що за ініціативою турецької сторони перемовини з Україною перенесли на другу половину дня. Про це пишуть кремлівські ресурси.

Російська делегація прибуває на переговори, Стамбул, 15 травня 2025 р.
Фото: aa.com.tr
Російська делегація прибуває на переговори, Стамбул, 15 травня 2025 р.

11:12. За даними Суспільного, окрім глава держави Володимира Зеленським у Туреччині сьогодні перебуватимуть міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, керівник ОП Андрій Єрмак, заступники керівника ОП Ігор Жовква та Ігор Брусило. Невідомо, чи вони братимуть участь у зустрічі з росіянами. 

10:58. Час початку переговорів залишається невизначеним, передає Anadolu.

10:37. Американський президент Дональд Трамп заявив, що міг би відвідати переговори України і росіян у Туреччині завтра, 16 травня, якщо це буде доречно. 

За даними журналістів, український президент Володимир Зеленський вирішуватиме стосовно перемовин із росіянами після того, як проведе зустріч із турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Держсекретар США Марко Рубіо, який нині перебуватиме з візитом у Туреччині для участі в зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, заявив тим часом, що США хочуть побачити прогрес у мирному процесі протягом декількох наступних днів. Турецькі посадовці повідомляли, що від США в Туреччині будуть також спецпредставники Стів Віткофф та Кіт Келлог, писала Wall Street Journal.

"Президент США чітко дав зрозуміти, що він хоче, щоб війна закінчилася", – сказав Рубіо в Анталії. 

Anadolu передає, що, за словами держсекретаря США, Трамп готовий до будь-якого механізму, який покладе край війні та забезпечить тривалий мир.

Склад української делегації офіційно не оголошували. 

9:45. За даними Wall Street Journal, Україна готова говорити з російськими перемовниками лише на одну тему – припинення вогню на 30 днів. 

Турецька агенція Anadolu з посиланням на російське агентство ТАСС вранці четверга повідомила про прибуття російської делегації. Її очолює помічник Путіна Володимир Мединський.

Також приїхали заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, керівник ГУ Генштабу Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін. 

9:24. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко спростував російські дані про те, що початок переговорів між Україною і Росією в Туреччині заплановані сьогодні на 10 ранку. Він припустив, що озвучуванням невірного раннього часу переговорів Росія хоче маніпулювати темою перемовин. Її пропагандисти вже почали писати, що Україні переговори не потрібні.
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