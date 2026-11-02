Президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про відновлення інфраструктури мовлення та створення резерву обладнання

Рішення РНБО передбачає створення резерву обладнання та забезпечення безперебійної трансляції телеканалів у цифровій мережі МХ-7.

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Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо нейтралізації загроз сталому функціонуванню національного мовлення під час воєнного стану.

Відповідний указ №1080/2026 глава держави підписав 2 листопада. Рішення РНБО датоване 9 вересня 2026 року.

Згідно з документом, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації спільно з Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення мають забезпечити відновлення пошкодженої та знищеної інфраструктури мовлення.

Також передбачено створення необхідного резерву обладнання та забезпечення безперебійної трансляції телевізійних каналів у цифровій багатоканальній електронній комунікаційній мережі МХ-7.

Фінансування цих заходів має забезпечити Кабінет Міністрів України. Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.