Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
ГоловнаПолітика

Президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про відновлення інфраструктури мовлення та створення резерву обладнання

Рішення РНБО передбачає створення резерву обладнання та забезпечення безперебійної трансляції телеканалів у цифровій мережі МХ-7.

Президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про відновлення інфраструктури мовлення та створення резерву обладнання
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо нейтралізації загроз сталому функціонуванню національного мовлення під час воєнного стану.

Відповідний указ №1080/2026 глава держави підписав 2 листопада. Рішення РНБО датоване 9 вересня 2026 року.

Згідно з документом, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації спільно з Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення мають забезпечити відновлення пошкодженої та знищеної інфраструктури мовлення.

Також передбачено створення необхідного резерву обладнання та забезпечення безперебійної трансляції телевізійних каналів у цифровій багатоканальній електронній комунікаційній мережі МХ-7.

Фінансування цих заходів має забезпечити Кабінет Міністрів України. Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies