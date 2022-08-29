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ЗСУ влучили в завод на Херсонщині, де окупанти розмістили техніку. В Херсоні і області відустнє електропостачання, – "Суспільне"

На територію заводу – пожежа. 

ЗСУ влучили в завод на Херсонщині, де окупанти розмістили техніку. В Херсоні і області відустнє електропостачання, – "Суспільне"
Бериславський машинобудівний завод (ілюстративне фото)
Фото: UA-Region

ЗСУ влучили в Бериславський машинобудівний завод у Херсонській області, де російські війська розташували техніку, боєприпаси і особовий склад. 

Зараз там пожежа, заявив "Суспільному" голова Бериславської РВА Володимир Літвінов. 

Журналісти також повідомив, що в Херсоні та області станм на 12:40 було відсутнє електропостачання. 

Сьогодні у командуванні "Південь" повідомили, що сили оборони України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні держави. 

Оперативне угруповання військ "Каховка" оприлюднило інформацію про те, що задіяні у повномасштабній війні проти України бойовики з Донеччини втікли зі своїх позицій у Херсонській області. Разом з ними втекли десатники РФ. Військові оприлюднили відео, де окупант заявив, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони в Херсонській області. 

Крім того, в "Каховці" заявили, що завдяки знищенню шляхів постачання окупантів до Херсонської області російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму. Там сказали, що "для України це блискучий шанс повертати свої території". 

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім удень 29 серпня записав відеозвернення, в якому закликав не піддаватися на можливі ворожі провокації, повʼязані зі змінами на херсонському напрямку. 

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