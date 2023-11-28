“Підготовка до вступу в ЄС”: між Європарламентом і Верховною Радою підписано оновлений меморандум про взаєморозуміння

Президентка Європарламенту назвала це способом допомогти Україні підготуватися до вступу в ЄС.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписали у вівторок, 28 листопада, оновлений меморандум про взаєморозуміння між Верховною Радою та Європейським парламентом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Кілька хвилин тому ми підписали оновлений Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки парламентської демократії між нашими двома парламентами. Це важливий і символічний крок у подальшому зміцненні наших давніх відносин. Це також практичний спосіб, яким ми, Європейський парламент, можемо допомогти Україні підготуватися до вступу в ЄС. Це партнерство буде ще більше зміцнене нашим рішенням про заснування постійної присутності Європейського парламенту в Києві", - сказала Мецола на спільній пресконференції з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком у Брюсселі у вівторок.

Президентка Європейського парламенту наголосила, що підписанням оновленого меморандуму "ми зміцнюємо наші парламентські зв'язки".

Мецола також наголосила на важливості необхідності продовжувати надавати підтримку Україні, військову підтримку, зокрема через European Peace Facility (EPF), а також із боку держав-членів на двосторонній основі.

"По-друге, наша позиція зрозуміла. Ми маємо якнайшвидше домовитися про новий фонд для України в 50 мільярдів доларів", - сказала вона.

Крім того, Мецола наголосила на "величезних зусиллях" України, зокрема Верховної Ради, для вирішення всіх завдань щодо відкриття переговорів про вступ до ЄС.

"Як парламент ми сподіваємося й очікуємо позитивного рішення Європейської ради в грудні цього року. Насамкінець, наше послання таке: Європейський парламент продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - запевнила вона.

За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, на основі меморандуму буде розроблено план його імплементації.

"Сьогодні ми підписали дуже важливий меморандум, який окреслив основні межі нашої співпраці. І на основі цього меморандуму ми розробимо план його реалізації", - сказав Стефанчук.

Він наголосив, що співпраця між парламентами з кожним роком зміцнюватиметься. Стефанчук висловив сподівання, що українська сторона в цій співпраці, можливо, виступатиме вже в новій якості "асоційованого члена Євросоюзу".

Зі свого боку, пресслужба Верховної Ради із посиланням на заяву Стефанчука повідомила, український парламент має намір ухвалити законопроєкти, рекомендовані у звіті Європейської комісії та необхідні для початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

“Україна виконує свої зобов’язання у повному обсязі. Україна віддана подальшим реформам і сповнена рішучості найближчим часом завершити законодавчі кроки, визначені у звіті ЄК як частина пакету заходів щодо розширення”, — акцентував спікер парламенту України, повідомивши, що вже є результати реалізації двох кроків, зазначених у звіті ЄК.

Зокрема, минулого тижня Верховна Рада України прийняла законопроекти щодо посилення Національного антикорупційного бюро України та розширення повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції.

“Працюємо з Урядом над втіленням інших рекомендацій Звіту Комісії та очікуємо, що Європейська Рада прийме рекомендацію Єврокомісії та схвалить відкриття перемовин з Україною про вступ вже у грудні цього року”, — зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, Єврокомісія цього місяця офіційно рекомендувала почати процес переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу і нагадала про роботу над реформами.

Нещодавно Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук отримав лист від послів "Групи семи" щодо законопроєктів про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.