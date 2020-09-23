Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

У Мінську в Палаці Незалежності відбувається інавгурація Олександра Лукашенка. ЦВК Білорусі оголосила про його перемогу, однак опозиція стверджує, що вибори з великим відривом виграла Світлана Тихановська. Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

Про інавгурацію повідомляє державне інформагентство БЕЛТА.

Зазначається, що на церемонію запрошено кілька сотень людей. У їх числі - вищі посадові особи, депутати Палати представників і члени Ради Республіки, керівники державних органів і організацій, місцевих виконавчих і розпорядчих органів, республіканських засобів масової інформації, діячі науки, культури і спорту.

Відповідно до Конституції Білорусі, президент вступає на посаду після складення присяги: "Вступаючи на посаду Президента Республіки Білорусь, урочисто присягаюся вірно служити народу Республіки Білорусь, поважати і охороняти права і свободи людини і громадянина, дотримуватися і захищати Конституцію Республіки Білорусь, свято і сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки".

Поклавши праву руку на Конституцію, Лукашенко виголосив присягу білоруською мовою. Потім він підписав акт про прийняття присяги, після чого голова Центральної виборчої комісії Лідія Єрмошина вручила йому посвідчення президента.

Фото: belta.by

Раніше опозиційні ЗМІ Білорусі повідомили, що інавгурація може відбутися сьогодні, 23 вересня, або в кінці тижня-початку наступного, тобто 27-28 вересня. У будь-якому випадку, згідно із законодавством, церемонія має відбутися до 9 жовтня.

"Ми отримали повідомлення про ймовірні дати: 23 вересня (сьогодні) о 12:00 або 27/28 вересня (неділя/понеділок). Але найбільш ймовірно, що процес коронації узурпатора може відбутися у неділю - про це побічно натякає факт того, що на сайті Президент-Готелю закрито бронювання номерів на 27, 28 і 29 вересня. Також наші російські джерела говорять про те, що до Мінська запрошені провідні російські чиновники", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу Nexta live.

Однак, припускається, що Лукашенко не зважиться відкрито провести інавгурацію, тому це може бути таємна церемонія.

"Одне ми знаємо точно - провести свою інавгурацію у Лукашенко таємно не вийде. Та й сотні тисяч білорусів, які вийдуть на вулиці в цей день, явно скажуть своє слово", - пише Nexta.

Тим часом, білоруські ЗМІ та користувачі соцмереж повідомляють, що сьогодні зранку у Мінську перекривали дорожній рух, а кортеж Лукашенко виїхав до Палаца Незалежності. Там також зранку помітили велике скупченн силовиків. Однак, припускали, що сьогодні може бути лише репетиція заходу.

Нагадаємо, 9 серпня, відбувся перший тур президентських виборів у Білорусі. Балотувалися чинний президент Олександр Лукашенко (уже вшосте), співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, дружина затриманого блогера Сергія Тихановського Світлана Тихановська і голова партії "Білоруська соціал-демократична грамада" Сергій Черечень.

За офіційними даними, чинний президент Лукашенко набрав більше 80% голосів, а його основна суперниця Тихановська - більше 9%.

Після закриття виборчих дільниць на проспекті Незалежності у Мінську, а також в інших містах країни, почали збиратися протестувальники. Протести охопили не тільки столицю, а й інші міста і тривають досі. За даними ООН, під час акцій протесту четверо людей загинули. МВС Білорусі раніше повідомило про загибель трьох демонстрантів. Правозахисники заявляли про щонайменше п’ять жертв.

Лукашенко вважає фото постраждалих протестувальників "постановочними кадрами" і залякує білорусів "введенням військ НАТО".

Верховна Рада ухвалила постанову із заявою про невизнання виборів президента Білорусі як чесні та ті, що відображають справжнє волевиявлення громадян.