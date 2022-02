🐐 - Lionel Messi🇦🇷 has scored a competitive goal in every calendar year since 2005



2022 - 1 🆕

2021 - 43

2020 - 25

2019 - 52

2018 - 51

2017 - 54

2016 - 59

2015 - 52

2014 - 58

2013 - 45

2012 - 91

2011 - 59

2010 - 60

2009 - 41

2008 - 22

2007 - 31

2006 - 12

2005 - 3