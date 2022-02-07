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Мессі забиває на професійному рівні 18 років поспіль

Лео відзначився дебютним голом у 2022 році.

Мессі забиває на професійному рівні 18 років поспіль
Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG

У рамках 23-го туру Ліги 1 "Парі Сен-Жермен" у принциповому матчі розірвав на виїзді чинного чемпіона Франції "Лілль" – 5:1. Тим самим парижани зміцнили своє лідируюче положення в турнірній таблиці.

Автором одного з голів у складі ПСЖ став Ліонель Мессі.

Зазначимо, для 34-річного аргентинця цей гол став дебютним цього року.

Таким чином Мессі забиває вже протягом 18 років поспіль.

При цьому найурожайнішим для Лео був 2012 рік, протягом якого аргентинець 91 раз розписувався у воротах суперника.

Огляд матчу "Лілль" - ПСЖ.

Григорій МухінГригорій Мухін
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