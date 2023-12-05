Ще одна бавовна у Криму: СБУ та ГУР МО уразили «Морський нафтовий термінал» у Феодосії

Служба безпеки та українська розвідка уразили зранку 5 грудня «Морський нафтовий термінал» у Феодосії.
Про це повідомляють джерела LB.ua.
Це важливий інфраструктурний обʼєкт, який забезпечує пальним російські війська. По ньому відпрацювали українські безпілотники.
Джерела LB.ua. зазначають: дрони влучили у ціль, наслідки для росіян доволі суттєві. Річ у тім, що на території терміналу було близько 30 резервуарів пального.
Що вже втратили від "бавовни" в Криму російські окупанти
- Нині зранку, як повідомили джерела LB.ua в Силах оборони, безпілотники СБУ уразили радіолокаційну систему «Небо-М» в районі населеного пункту Багерово, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 «Терек» та систему управління зенітно-ракетних підрозділів «Байкал-1М» біля Стрілкового.
- Була низка атак на об'єкти окупантів у листопаді. Так, Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило влучання по двох малих десантних кораблях Чорноморського флоту в окупованому Криму. На борту перебував екіпаж та броньована техніка. Згодом ГУР провела дорозвідку в районі бухти Вузька. В результаті дорозвідки виявилось, що після атаки надводних ударних дронів малі десантні кораблі ЧФ РФ були знищені.
- 22 листопада зафіксували влучання у військову частину росіян у селищі Чорноморське в тимчасово окупованому Криму.
- Того ж місяця у районі Джанкою російська військова частина "збила собою" український дрон:
- 6 листопада російський ракетоносій "Аскольд" отримав пошкодження внаслідок удару ЗСУ. "Аскольд" – це найсвіжіший корабель проєкту «Каракурт» із технологією «стелс».
- Загалом як повідомив керівник проєкту у Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, за 304 дні, з січня по жовтень, українські Сили оборони здійснили не менше 155 атак по об'єктах у Криму та кораблях Чорноморського флоту Росії. Таким чином, атаки в середньому здійснювались через день.