Зокрема, йшлося про важливість посилення ППО саме напередодні зимового періоду, а також про узгодження програми щодо впровадження в Україні принципів і стандартів НАТО.

У Брюселлі президент Володимир Зеленський провів зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та міністром оборони США Ллойдом Остіним.

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Глава держави відзначив важливу лідерську роль Генерального секретаря в координації роботи союзників та ухваленні рішень Альянсу на підтримку України.

Президент подякував Єнсу Столтенбергу за участь у першому міжнародному Форумі оборонних індустрій в Україні.

«Вдячний за ваш сильний сигнал під час форуму, що Україні потрібні засоби високої якості, у великій кількості та швидко, щоб зупинити дрони й перехопити ракети», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави також відзначив важливість співпраці України з провідними світовими виробниками озброєнь для впровадження стандартів НАТО в оборонній промисловості та посилення взаємосумісності з Альянсом.

Президент України висловив сподівання, що під час сьогоднішнього засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони та засідання міністрів оборони Альянсу завтра, країни – члени ухвалять подальші позитивні рішення щодо постачання нашій країні озброєнь та військової техніки, а також щодо надання іншої необхідної допомоги

Володимир Зеленський відзначив налаштованість української сторони на активну роботу із союзниками для узгодження нової адаптованої Річної національної програми, спрямованої на впровадження в Україні принципів і стандартів НАТО. У цьому контексті він також наголосив на важливості підготовки спільно з Альянсом Дорожньої карти взаємосумісності України з НАТО.

Також Зеленський провів зустріч із міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном і новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном.

Глава держави подякував Ллойду Остіну за непохитність оборонної та політичної підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки.

Міністр оборони США поінформував президента про прогрес у наданні нашій державі додаткових систем ППО.

Володимир Зеленський наголосив на важливості посилення української протиповітряної оборони саме напередодні зимового періоду.

«Зима – це велике випробування. Нам справді потрібна допомога партнерів для захисту критичної інфраструктури. ППО – це не лише військове питання. Від цього залежить нормальність життя, як працюватиме економіка, як платитимуться податки, які йдуть на забезпечення потреб армії, наш захист від російської агресії. Також від цього залежить, скільки людей повернеться до України з-за кордону», – зазначив глава держави.

Президент подякував США за новий пакет військової допомоги та поінформував про нагальні потреби української армії. Зокрема, він зробив акцент на важливості постачання фронтової ППО, систем РЕБ та артилерійських снарядів.

Нагадаємо, Зеленський прибув до штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. Візьме участь у засіданні "Рамштайну". Президент також проведе зустріч із генсеком Альянсу та міністром оборони США.

До Бельгії Зеленський вирушив після вчорашнього візиту до Румунії. Там президент говорив про постачання ППО та боєприпасів.