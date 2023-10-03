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Данілов розповів чи застосує Путін ядерну зброю

Глава РНБО завуважив, що деякі держави вважають використання ядерної зброї тією межею, яку не можна буде переходити.

Данілов розповів чи застосує Путін ядерну зброю
Фото: Укрінформ

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю для UKRLIFE.TV розповів про реакцію міжнародної спільноти та західних партнерів на агресію Москви та загрозу можливого застосування Росією ядерної зброї.

Так Данілов наголосив, що деякі держави "лякаються Російської Федерації з урахуванням певних обставин".

"Деякі держави вважають, що використання ядерної зброї буде тією межею, яку не можна буде переходити. Ну так звичайно – цього не можна допустити",  – зазначив Данілов.

Також чиновник додав, що російська сторона ігнорує норми міжнародного права, та порушує закони.

"Якщо люди живуть за своїми власними законами, люди не дотримуються міжнародних прав, їм на вашу думку, скажімо так... вони на неї не звертають уваги",  – підкреслив він.

Олексій Данілов запевнив, що ядерні погрози Кремля продовжуватимуть залишатися простим блефом доти, доки країни не піддаватимуться такому шантажу.

"Росія не буде використовувати ядерну зброю до того часу, поки ви самі їй це не дозволите. Коли ви дозволите Росі використати ядерну зброю – вона її використає", – зауважив секретар РНБО.

Нагадаємо, Росія перекинула ядерну зброю на територію Білорусі. Однак, в українській розвідці запевнили, що Білорусь не готова до використання російської ядерної зброї.

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