Вночі Повітряні сили ЗСУ знищили 41 з 49 ракет і два ударні дрони над Україною

Ракети Х-22 російські терористи спрямували у бік Дніпра та Кривого Рогу. Про наслідки та постраждалих повідомлять місцеві адміністрації.

Уночі 24 червня Росія завдала удару по території України крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3, морського базування «Калібр» та ударними дронами «Shahed-136/131».

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"Літаки стратегічної авіації у кількості 10 одиниць здійснили пуски 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 завдали ударів 9-ма ракетами Х-22 з північного, південного та східного напрямків. З акваторії Чорного моря окупанти здійснили пуски двох крилатих ракет морського базування «Калібр». Із півдня противник атакував двома іранськими ударними дронами «Shahed-136/131»", - розповіли військові.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

За результатами бойової роботи сили та засоби протиповітряної оборони України збили 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету "Калібр" та два ударні дрони "Shahed-136/131".

До відбиття повітряної атаки залучили підрозділи зенітних ракетних військ, авіацію, мобільні вогневі групи повітряних командувань "Центр", "Південь" та "Схід".

Ракети Х-22 російські терористи спрямували у бік Дніпра та Кривого Рогу. Про наслідки та постраждалих повідомлять місцеві адміністрації.

Нагадаємо, на Миколаївщині протиповітряна оборона збила дві російські ракети. У Кропивницькому уламки ракет пошкодили декілька будинків. Також росіяни обстріляли декілька районів Харкова, є влучання в газову трубу. Крім того, ворог атакував Дніпропетровщину ракетами і безпілотниками. Через падіння уламків є поранені. А в Києві уламки ракети влучили в багатоповерхівку.