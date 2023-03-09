Кличко повідомив про вибухи у Києві

У Києві пролунали вибухи, повідомив міський голова української столиці Віталій Кличко.

Вибухи зафіксовано в Голосіївському районі міста.

“Всі служби слідують на місце. Детальніше – згодом”, – зазначив Кличко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у повітряному просторі Київської області працювали Сили протиповітряної оброни ЗСУ.

Повітряну тривогу оголосили у всіх областях країни. По Харківщині окупанти вдарили 15 разів, під прицілом окупантів знову були об‘єкти критичної інфраструктури і є влучання у приватний житловий будинку. На Одещині росіяни поцілили в об’єкт енергетичної інфраструктури та житлові будинки.

В Укрзалізниці повідомили, що через ворожу атаку затримуються 15 потягів.