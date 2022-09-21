В результаті чергового обміну полоненими із російського полону повернулись захисники Азовсталі

Точної кількості повернувшихся захисників України поки не повідомляють.

Україна провела черговий обмін полоненими, в результаті котрого деякі захисники Азовсталі повертаються додому.

Про це повідомляється у соцмережах.

Зокрема, у соцмережах з'являються перші фотографії з начальником патрульної поліції Маріуполя Михайлом Вершиніним, поліцейським з Маріуполя Святославом Єрмоловим та морським піхотинцем Михайлом Діановим.

Раніше стало відомо, що Катерина “Пташка” Поліщук, захисниця Азовсталі, повернулась із полону росіян.

Нагадаємо, Росія звільнила громадян США Олександра Друке і Енді Гейна. Обмін полоненими було здійснено за посередництва Саудівської Аравії.