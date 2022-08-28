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Ми зіткнемося з серйозними викликами, але повинні бути готові заплатити ціну за свободу , - Боррель про санкції проти РФ

Розв'язана Росією війна - це боротьба не тільки українців, а й усіх європейців, вважає Боррель.

Ми зіткнемося з серйозними викликами, але повинні бути готові заплатити ціну за свободу , - Боррель про санкції проти РФ
Жозеп Боррель
Фото: ЕРА/UPG

Євросоюз найближчим часом зіткнеться з економічними викликами, пов'язаними з введеними проти Росії санкціями. Проте це ціна свободи, і Європа повинна бути готова її заплатити.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель в інтерв'ю австрійському виданню "Krone", повідомляє РБК-Україна.

Він вважає, що, поки економіка Росії залежить від нафти і газу, ЄС повинен обмежувати її можливості. При цьому Боррель не став заперечувати того, що санкції проти РФ викликали економічні проблеми в Європі.

"Звичайно, ми зіткнемося з серйозними викликами в короткостроковій перспективі. Не можна заперечувати, що ціни на газ зростають. Але ми повинні бути готові заплатити ціну за свободу", - заявив глава дипломатії ЄС.

Він додав, що розв'язана Росією війна - це боротьба не тільки українців, а й усіх європейців. Боррель також вважає, що зараз світ переживає "глобальну кризу демократії".

"Авторитарні режими на підйомі. Старі імперії повертаються. Росія хоче повернути царизм, Китай і Туреччина дотримуються імперських поглядів. І тут рішення може прийти тільки через єдність. Кожен не виживає сам по собі", - підкреслив він.

Нагадаємо, що британський прем'єр Борис Джонсон, опублікував колонку, в якій пояснює громадянам причини стрімкого зростання цін на енергоносії та аргументує, що підтримка України й покарання Росії за агресію вартують таких жертв.

А міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина готова допомагати Україні стільки, скільки потрібно, навіть якщо війна з Російською Федерацією затягнеться на роки. 

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