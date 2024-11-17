Франція та Британія також дозволили Україні завдавати ударів вглиб Росії, - Le Figaro

Франція та Британія також дозволили Україні завдавати ударів вглиб Росії.
Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.
"Французи та британці дозволили Україні завдати удару вглиб території Росії своїми ракетами SCALP/Storm Shadow", - йдеться у повідомленні.
Раніше також повідомлялося, що президент США Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.
- 19 вересня Європарламент прийняв резолюцію, у якій закликав дозволити Україні бити західною зброєю вглиб Росії.
- Пізніше голова євродипломатії Жозеп Боррель, міністри дійшли висновку, що кожна держава ЄС сама вирішуватиме, чи давати дозвіл Україні на використання своєї зброї вглиб території Росії.
- Поки що для ураження військових цілей на території РФ Україна використовує дрони вітчизняного виробництва. Наприклад, на початку травня у російському Башкортостані український безпілотник вразив нафтопереробний завод. Це був дрон Служби безпеки, який встановив рекорд, подолавши відстань 1500 кілометрів.