Франція та Британія також дозволили Україні завдавати ударів вглиб Росії, - Le Figaro

Раніше це також зробили США.

Франція та Британія також дозволили Україні завдавати ударів вглиб Росії.

Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.

"Французи та британці дозволили Україні завдати удару вглиб території Росії своїми ракетами SCALP/Storm Shadow", - йдеться у повідомленні.

Раніше також повідомлялося, що президент США Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.