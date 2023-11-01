Остін і Блінкен просять у Сената гроші на допомогу Україні та Ізраїлю

Міністр оборони США Ллойд Остін і державний секретар Ентоні Блінкен виступили за фінансування допомоги Ізраїлю та Україні.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

"Ми просимо 10,6 мільярда доларів, щоб допомогти Ізраїлю захистити себе. Додаткове [фінансування] також вимагає 44,4 мільярда доларів, щоб допомогти Україні продовжувати захищатися від триваючої агресії Росії. Ми також просимо 3,3 мільярда доларів, щоб задовольнити військові потреби США в нашій промисловій базі підводних човнів і виконати наші [Австралія, Великобританія, США] вимоги", - сказав Остін.

Також Остін сказав, що за майже 20 місяців російська армія сильно ослабла.

“Відважні війська України повернули собі більше половини території, захопленої російськими окупантами з лютого 2022 року. Це стало можливим завдяки двопартійному та принциповому керівництву США - і нашій коаліції з приблизно 50 союзників і партнерів”, – наголосив Остін.

Як він підкреслив, американці повинні зрозуміти, що те, що відбувається в Україні та Ізраїлі, має значення для Сполучених Штатів та впливає на їх національну безпеку.

В свою чергу, Блінкен зауважив - Путін відчуває, що Захід втомиться підтримувати Україну, і він скоро доб’ється свого.

“Якщо це так, якщо ми не підтримаємо Україну, то Путін виграє”, - попередив держсекретар.

Крім того, на переконання Остіна, якщо Путін переможе в Україні, то буде йти вперед, і країни НАТО будуть під загрозою.

“Я вважаю, що важливо зробити все необхідне, щоб підтримати Україну та Ізраїль і допомогти їм захистити свою суверенну територію. Як в Ізраїлі, так і в Україні демократії борються з безжальними ворогами, які хочуть їх знищити. Ми не дозволимо ХАМАС або Путіну перемогти. Сьогоднішні битви проти агресії та тероризму визначатимуть глобальну безпеку на довгі роки. Тільки тверде американське лідерство може забезпечити це тирани, головорізи та терористи в усьому світі не сміливі чинити ще більше агресії та звірств”, - підкреслив голова Пентагону.

Як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час слухань у Сенаті, Сполучені Штати мають забезпечити подальшу підтримку України та Ізраїлю в одному пакеті, оскільки війни у цих країнах пов’язані між собою.