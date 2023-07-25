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Великобританія попередила, що Росія може обстрілювати цивільні кораблі в Чорному морі

Таким чином країна-агресор може посилити свою кампанію зі знищення українського експорту продовольства.

Великобританія попередила, що Росія може обстрілювати цивільні кораблі в Чорному морі
Джеймс Клеверлі
Фото: ЕРА/UPG

Великобританія вважає, що Росія може посилити свою кампанію зі знищення українського експорту продовольства.

Як заявив міністр закордонних справ Сполученого Королівства Джеймс Клеверлі, для цього РФ може обстрілювати цивільні кораблі в Чорному морі.

Клеверлі пообіцяв звернутися з цього приводу до ООН.

"Ми повідомимо про цю несумлінну поведінку в РБ ООН. Росія має перестати тримати світові запаси продовольства у заручниках та повернутися до угоди", - наголосив британський міністр.

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Нагадаємо, речник Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж заявив, що Росія може розширити націлювання на українські зернові потужності, разом з нападами на цивільні судна в Чорному морі. США також мають інформацію, що країна-агресор встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів, а ще вважають, що РФ готує операцію під чужим прапором проти експорту зерна з України.

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