Китай скасував карантин для приїжджих з-за кордону

В'їзд та виїзд із Китаю значно спрощуються: з неділі, 8 січня, КНР скасовує обов'язковий карантин для приїжджих з-за кордону, який діяв протягом останніх трьох років. Тепер тим, хто прибуває з-за кордону, достатньо пред'явити негативний результат тесту на коронавірус з терміном давності не більше 48 годин, пише Deutsche Welle.

Пасажири, опитані в китайських аеропортах, висловили задоволення рішенням китайської влади, незважаючи на той факт, що карантин у КНР скасовується на тлі гігантської хвилі коронавірусу, що лютує в країні.

Зазначається, що в Китаї в даний час лютує масштабна хвиля коронавірусу. За неофіційними даними, у країні щодня заражається близько мільйона людей, крематорії не встигають спалювати трупи померлих. Різке зростання кількості заражень не припиняється з того часу, як на початку грудні влада КНР відмовилася від політики нульової терпимості до коронавірусу, скасувавши практично всі антикоронавірусні обмеження.

При цьому у всьому світі наростає стурбованість з приводу нових варіантів коронавірусу, які можуть проникнути з Китаю до інших країн. Багато держав, у тому числі Німеччина, запровадили обов'язкове тестування на ковід для тих, хто прибуває з КНР. Уряд ФРН застеріг від поїздок до Китаю, які не є абсолютно необхідними. Китай назвав обмеження для приїжджих з КНР неприйнятними і пригрозив заходами у відповідь.

Нагадаємо, в кінці грудня 2022 року в Україні продовжили карантин через коронавірус до квітня 2023 року.

У "Дії" можна згенерувати сертифікат про четверту дозу вакцини. При цьому скористатися ним можна як в Україні, так і за її межами.

Тим часом у Китаї очікують три зимові хвилі Covid-19.