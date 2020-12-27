Сьогодні в Євросоюзі розпочинається масова вакцинація від ковіду

Вакцинація проти Covid-19 вакциною Pfizer / BioNTech в лікарні Ньюкасла, Великобританія, 8 грудня 2020

Сьогодні, 27 грудня у всіх країнах Євросоюзу розпочинається масова вакцинація від ковіду.

Як повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, 26 грудня вакцини від COVID-19 доставили в усі країни ЄС.

У країнах Євросоюзу мають вакцинувати усе населення – 450 млн осіб.

Євросоюз отримав вакцину Pfizer по 15,5 євро за дозу. Усього витрати ЄС на закупівлю вакцини мали скласти від 3,1 до 4,65 млрд євро.

Нагадаємо, Європейське агентство лікарських засобів (EMA) сертифікувало вакцину проти коронавірусу BNT162b2, розроблену німецькою компанією BioNTech та американською Pfizer.

Угорщина почала вакцинацію від коронавірусу на день раніше всього ЄС. Першої партії вакцини Pfizer, яку отримала Угорщина, має вистачити на 4 875 людей.

У Німеччині 101-річній жінці у місті Хальберштадт (земля Саксонія-Ангальт) зробили перше в країні щеплення проти коронавірусу.

Велика Британія стала першою країною у світі, яка почала вакцинацію від COVID-19. Наразі вакцинували понад 600 тисяч людей.

Вакцинацію також почали у США, Сербії, Ізраїлі, Канаді, Саудівській Аравії.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і Обраний президент США Джо Байден вакцинувалися від коронавірусу у прямому ефірі.

У свою чергу українська влада веде переговори з Індією, Великою Британією, Францією та багатьма іншими країнами, щоб пришвидшити постачання в Україну вакцини проти COVID-19. Спочатку Україна повинна була отримати безкоштовну вакцину від коронавірусу в обсязі 8 млн доз у другому-третьому кварталі наступного року. Нині першу партію очікують наприкінці першого кварталу.

МОЗ планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців. Це передбачає затверджений міністерством план вакцинації.